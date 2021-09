Nächster Corona-Fall bei Hannover 96 bestätigt - weitere Tests vor Spiel gegen St. Pauli

Nach der offiziellen Bestätigung eines positiven Corona-Tests bei Tom Trybull folgte am Freitag der nächste Schlag. "Es gibt einen neuen positiven Fall“, bestätigte Regionssprecher Christoph Borschel am Freitagnachmittag. Valmir Sulejmani war am Freitagvormittag schon nicht beim Training gewesen. Offiziell bestätigt hat Hannover 96 den Fall noch nicht. Ob die Partie gegen St. Pauli am Samstag (voraussichtlich 17.000 Zuschauer) gespielt werden kann, stand nicht fest.

Sollten alle weiteren 96-Spieler negativ getestet werden, steht dem Spiel nichts im Wege. Intern geht der Klub davon aus, dass das Zweitligaspiel in der HDI-Arena angepfiffen wird. Ansonsten waren am Freitag alle zur Verfügung stehenden potenziellen Spieler beim Abschlusstraining. Auch Florent Muslija trainierte nach der Länderspielreise wieder mit.