Wolfsburgs nächster Corona-Fall: Torwart Pervan positiv getestet, Trio wieder dabei

Nächste Hiobsbotschaft: Der VfL Wolfsburg muss am Sonntag (15.30 Uhr) auf Pavao Pervan verzichten, der Ersatztorhüter des Fußball-Bundesligisten ist am Dienstag positiv auf Covid-19 getestet worden. Nach den zuletzt positiven Corona-Tests von Maxence Lacroix , Maximilian Arnold, William und Jerome Roussillon, ist der Österreicher der nächste VfL-Profi, der sich mit dem grassierenden Virus infiziert hat. Aber es gibt auch erfreuliche Nachrichten.

Am Dienstag hatte der VfL den Trainingsbetrieb nach der kurzen Weihnachtspause wieder aufgenommen - doch Pervan war nicht mit dabei. Die Covid-Infektion zwingt ihn zur Pause, der Schlussmann begab sich nach dem positiven Testergebnis direkt in häusliche Quarantäne. Erfreulich hingegen: Maximilian Philipp, Xaver Schlager und Tim Siersleben, die sich nach der Corona-Infektion von Maximilian Arnold und Jerome Roussillon vorsorglich in Quarantäne befanden, wiesen negative Testergebnisse auf und nehmen ab sofort wieder am Mannschaftstraining teil.