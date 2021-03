Nächster Corona-Fall vor U21-EM: DFB-Gegner Ungarn muss auf Demjen verzichten

Eine Woche vor dem EM-Auftaktspiel der deutschen U21-Fußballer gegen Ungarn hat ein weiterer Corona-Fall beim Gegner erneut für eine personelle Veränderung gesorgt. Wie der Verband des Co-Gastgebers am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter bekanntgab, wurde Mannschaftskapitän Patrik Demjen (Zalaegerszegi TE FC) positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet. Der Torhüter hat das Trainingslager verlassen und sich in Quarantäne begeben. Für ihn wurde Martin Auerbach (Puskás Akadémia FC) nachnominiert.

Bereits am Montag hatte der ungarische Fußball-Verband drei Corona-Fälle seiner U21-Auswahl bekanntgegeben. Die Profis waren am Wochenende positiv auf das Virus getestet worden. Ungarn ist gemeinsam mit Slowenien Gastgeber des Turniers. Die deutsche Auswahl bestreitet ihre drei Vorrundenspiele in dem Land, das als Hochrisikogebiet gilt.