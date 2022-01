Nächster Corona-Schock für FC Bayern: Auch Lucas Hernández und Tanguy Nianzou positiv getestet

Beim FC Bayern grassiert schon wieder das Coronavirus: Am Montagabend hat der amtierende deutsche Meister zwei weitere Fälle bestätigt. So haben sich Lucas Hernández und Tanguy Nianzou mit Covid-19 infiziert. Beide befinden sich laut offizieller Vereinsmitteilung in häuslicher Isolation. Hernández ist auf den Malediven positiv getestet worden. Zudem verkündete der FCB, dass bei Leroy Sané, Josip Stanisic und Dayot Upamecano die Diagnostik noch nicht abgeschlossen sei.

