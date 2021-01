Nächster Corona-Wirbel bei Handball-WM: Deutschland-Spiel gegen Kap Verde wird "zu 99 Prozent" abgesagt

Kap Verde hat vor Deutschland-Spiel nur noch neun Spieler zur Verfügung

DHB-Keeper Bitter: Spiel gegen Kap Verde wäre "verantwortungslos" und "fahrlässig"

Der mühelose WM-Auftakt gegen Uruguay, das 43:14 – der zweithöchste Sieg in einem WM-Eröffnungsspiel, nur getoppt vom 46:4 gegen Luxemburg 1958 – geriet angesichts der Corona-Diskussion komplett in den Hintergrund. In der Video-Konferenz am Morgen danach wollte Kromer zum Spiel gegen einen Gegner mit "Problemen mit dem Arbeitsgerät" und einer "Neigung zum Übergewicht", wie DHB-Vize Bob Hanning fand, so auch nicht viel sagen. Zumindest die Quote sei erfreulich gewesen. Knapp vier Millionen Menschen hatten das Spiel gesehen. Er berichtete stattdessen von klaren Sicherheitsfortschritten im Hotel. So gebe es für vier europäische Teams jetzt einen eigenen Frühstücksraum, der norwegische und deutsche Koch könnten in einer Extraküche ihrem Handwerk auch endlich nachgehen. Zu Kap Verde versuchte er sich in einem verbalen Spagat: "Wären sie nicht da gewesen, hätten wir nicht geklagt, jetzt sind sie da, und wir spielen gerne." Ein paar Stunden später hörte sich das anders an.