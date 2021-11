Nächster Coronafall: RB Leipzig setzt Vorbereitung auf Gastspiel bei Union Berlin aus

Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig wird das Corona-Problem nicht los. Am Dienstag wurde nach LVZ-Informationen ein weiteres Mitglied des Funktionsteams via Antigentest positiv auf das Virus getestet. Die Folge: Der Start in die Vorbereitung auf das Gastspiel beim 1. FC Union Berlin (Freitag, 20.30 Uhr) entfiel. Die eigentlich geplante Trainingseinheit wurde abgesagt. Statt dessen unterzogen sich alle Profis, Trainer und Team-Mitarbeiter einer PCR-Testung. Deren Ergebnis wird für den Mittwoch erwartet. Bis dahin wird es keine gemeinsame Arbeit auf dem Rasen geben.