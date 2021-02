Nächster Dämpfer: HC Leipzig verliert gegen VfL Waiblingen

Leipzig. Mal zu hektisch, mal zu brav, viel zu unsicher und oft äußerst ungenau – diese Unzulänglichkeiten brachten am Sonntagnachmittag den HCL-Handballerinnen eine 27:29 (11:14)-Niederlage gegen den VfL Waiblingen ein. Es war der fünfte Dämpfer für die Zweitliga-Mannschaft von Coach Fabian Kunze in Folge. Dieser harrte mit seinem Co-Trainer Steffen Obst und Torwarttrainer Wieland Schmidt noch Minuten nach der Partie sichtbar ratlos an der Bank aus.

