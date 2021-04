Nächster Hammer bei RB Leipzig: Sportdirektor Markus Krösche geht

Leipzig. Was ist da eigentlich gerade los bei RB Leipzig? Nachdem am Sonntagabend bekannt wurde, dass der Bundesliga-Zweite seinem Coach Julian Nagelsmann die Tür für einen Wechsel zum FC Bayern München öffnet, folgt am Montag der nächste Hammer. Denn offenbar wird Sportdirektor Markus Krösche den Verein im Sommer verlassen. Zuerst berichtete die Bild darüber. Nach SPORTBUZZER-Informationen ist diese Meldung korrekt. Anzeige

Krösche war 2019 vom SC Paderborn in die Messestadt gewechselt, hatte an der Pleiße einen Vertrag bis 2022. Er trat in die großen Fußstapfen von Ralf Rangnick. In seine Amtszeit fielen Top-Transfers von Angelino und Dani Olmo oder zuletzt Mohamed Simakan und Brian Brobbey. Allerdings war Krösches Entscheidungsgewalt seit einiger Zeit eingeschränkt, er musste sich die "Macht" mit dem Kaufmännischen Direktor Florian Scholz und Chef-Scout Christopher Vivell teilen. Dem Vernehmen nach war der 40-Jährige über diesen Zustand wenig glücklich.

Aber auch die RB-Oberen um Vereinschef Oliver Mintzlaff hätten durchaus Grund zur Unzufriedenheit, vor allem mit Blick auf die Situation im Angriff. Die Abgänge von Timo Werner und Patrik Schick konnten nicht kompensiert werden. Alexander Sörloth kam nur schwer in Tritt. Hee-chan Hwang warf eine Covid19-Erkrankung weit zurück. Der von der AS Rom ausgeliehene Justin Kluivert überzeugt selten. Dominik Szoboszlai hat seit seiner Verpflichtung im Winter verletzungsbedingt keine Minute gespielt. Begeisterungswürdig ist anders.

Dass Markus Krösche lange ohne Aufgabe bleibt, ist unwahrscheinlich. Medienberichten zufolge steht er auf der Wunschliste von Eintracht Frankfurt für die Nachfolge von Fredi Bobic. Vor einigen Wochen war er bereits beim FC Schalke 04 im Gespräch, lehnte die Offerte der Königsblauen aber ab.