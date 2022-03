Nächster langfristiger Ausfall bei Bayer Leverkusen: Timothy Fosu-Mensah am Oberschenkel verletzt

Bayer Leverkusen muss voraussichtlich mehrere Wochen auf seinen Rechtsverteidiger Timothy Fosu-Mensah verzichten. Der 24-Jährige zog sich beim Achtelfinal-Aus seiner Mannschaft in der Europa League gegen Atalanta Bergamo am Donnerstag eine Sehnenverletzung der rechten hinteren Oberschenkelmuskulatur zu. Er fehlt "bis auf Weiteres", wie der Bundesligist aus dem Rheinland am Samstag mitteilte.

Rückschläge zur Unzeit: Im Saison-Endspurt der Bundesliga soll in Leverkusen immerhin noch die Rückkehr in die Champions League gesichert werden. Neben dem Ausscheiden in der Europa League gegen die deutlich abgezockteren Italiener drückt die personelle Situation arg aufs Gemüt. Auch Patrik Schick - mit 20 Toren nach wie vor zweitbester Stürmer der Liga - fehlt am Sonntag im Duell der Werksclub gegen das VW-Team VfL Wolfsburg (17.30 Uhr/DAZN) noch wegen einer Wadenverletzung.