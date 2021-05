Nächster Leistungsträger bleibt: RB Leipzig verlängert Vertrag mit Amadou Haidara

"Die Entwicklung, die unsere Mannschaft, aber auch der gesamte Verein, in den letzten Jahren genommen hat, ist atemberaubend", so der 23-Jährige. "Seitdem ich hier bin, habe ich mich als Spieler extrem weiterentwickelt und bin auch als Mensch gereift." Haidara hatte bei RB einen schwierigen Start, kämpfte monatelang um Einsatzzeit. Erst in der laufenden Saison entwickelte sich der Mittelfeldspieler zu einer tragenden Säule im Spiel der Sachsen, stand wettbewerbsübergreifend in 40 von 45 Partien auf dem Platz, davon 29 mal von Beginn an. Sechs Tore und zwei Vorlagen stehen zu Buche. "Der Verein hat mir von Anfang an sein Vertrauen geschenkt und immer an mich und meine Qualitäten geglaubt. Mein Weg und auch der der Mannschaft ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch viel vor und ich will meinen Beitrag dazu leisten."