Nächster Neuzugang: Dresden Monarchs verpflichten Nationalspieler Jason Selormey

Dresden. Die Dresden Monarchs haben am Montag den nächsten internationalen Neuzugang für die anstehende Saison vorgestellt. Der britische Nationalspieler Jason Selormey, auf der Safety-Position beheimatet, verstärkt die American Footballer aus der Landeshauptstadt. Das war eigentlich schon in der Vorsaison geplant, doch die Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung.

„Jason ist ein schneller und trotz seines jungen Alters erfahrener Defensive Back. Er wird uns in dieser Saison speziell auf der Position eines Safety verstärken, auch wenn er im defensiven Rückraum flexibel einsetzbar ist. Im britischen Nationalteam ist Jason aktuell der Starting Safety. Seine Ruhe und Übersicht auf dieser Position wird uns sicher weiterhelfen“, erklärt Monarchs-Cheftrainer Ulrich Däuber.

Der 25-jährige Selormey spielte ab 2012 für die Jugend des britischen Erstligisten London Blitz, 2015 wechselte der 1,83 Meter große und 94 Kilogramm schwere Akteur an die University of Portsmouth. In drei Jahren als Teamkapitän spielte er bis 2019 parallel weiter für die Londoner.