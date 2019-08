Nächster Neuzugang für 96: Jannes Horn wechselt nach Hannover

Der nächste Neuzugang der "Roten" ist perfekt. Linksverteidiger Jannes Horn kommt für ein Jahr per Leihe vom 1. FC Köln. Die Leihgebühr beträgt 200.000 Euro. Zusätzlich besitzt 96 eine Kaufoption, die bei 3,5 Millionen Euro liegt.

Am Donnerstagvormittag war der Defensivspieler gemeinsam mit Jan Schlaudraff in der Geschäftsstelle an der HDI-Arena, um letzte Vertragsdetails zu klären. Um 10:15 Uhr wurde der Neuzugang vom Sportdirektor in Richtung Trainingsplatz gebracht - und absolviert nun die erste gemeinsame Einheit mit seinen neuen Kollegen. In Zukunft wird er mit der Rückennummer 21 auflaufen.