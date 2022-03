Nächster Quali-Rückschlag für deutsche Junioren: U19 verpasst EM zum dritten Mal in Folge

Die deutsche U19-Nationalmannschaft ist zum dritten Mal in Serie an der Qualifikation für die Europameisterschaft gescheitert. Die Auswahl von Trainer Hannes Wolf unterlag am Dienstag im abschließenden Quali-Spiel in Helsinki Finnland mit 0:1 (0:1) und fehlt daher im Sommer wie schon 2018 und 2019 bei der Endrunde der besten acht Teams in dieser Altersklasse. 2020 und 2021 hatten die Fußball-Turniere wegen der Corona-Pandemie nicht stattgefunden.

