Nächster Rückschlag für FC Barcelona: Ex-BVB-Profi Dembélé rettet Punkt gegen Eibar

Ohne Superstar Lionel Messi hat der FC Barcelona den nächsten Rückschlag in der spanischen Meisterschaft eingesteckt. Die Katalanen, bei denen der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen zwischen den Pfosten stand, kamen am Dienstag gegen SD Eibar nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Damit verpasste es Barca, ein wenig näher an die Spitzengruppe heranzurücken.

