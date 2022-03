Nächster Rückschlag für Werder Bremen: Stürmer Marvin Ducksch positiv auf Coronavirus getestet

Werder Bremen muss im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg den nächsten Rückschlag hinnehmen. Wie die Hanseaten am Donnerstagmittag mitteilten, wurde Stürmer Marvin Ducksch positiv auf das Coronavirus getestet und wird im Spitzenspiel gegen Darmstadt 98 ausfallen. "Derzeit geht es ihm gut, er wird aber aufgrund der Covid-Erkrankung die Partie gegen Darmstadt 98 am Samstagabend im wohninvest WESERSTADION verpassen. Alle weiteren Tests der Bremer Profis sind negativ ausgefallen", heißt es in der Klub-Mitteilung. Der Spieler befinde sich bereits in häuslicher Isolation. Anzeige

Für Werder bedeutet der Ausfall des Stürmers der zwangsläufige Verzicht auf den nächsten Leistungsträger. Kapitän Toprak hatte sich am vergangenen Freitag im Abschlusstraining vor dem Spiel in Heidenheim (1:2) eine Muskel-Sehnen-Verletzung in der Wade zugezogen und wird den Grün-Weißen mehrere Wochen fehlen. Auch der Österreicher Marco Friedl (Bauchmuskelverletzung) und Mitchell Weiser (Muskelbündelriss) fallen auf jeden Fall am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport 1) gegen Darmstadt und vermutlich auch noch darüber hinaus aus.