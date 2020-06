Nächster Schock für den HSV: Abwehrchef van Drongelen erleidet Kreuzbandriss

Der Hamburger SV hat einen in jeder Hinsicht niederschmetternden Sonntag erlebt: die Norddeutschen gingen im Volksparkstadion mit 1:5 gegen den SV Sandhausen unter, verpassten den möglichen Sprung auf den Relegationsplatz und müssen ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga spielen. Während beim HSV die Diskussionen über die Zukunft von Trainer Dieter Hecking an Fahrt aufgenommen haben, muss der Klub eine herbe Diagnose verkraften: Rick van Drongelen hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen.