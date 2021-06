Nächster Testspieltermin steht: Hannover 96 gastiert bei Arminia Bielefeld

Die alte Saison ist gerade abgelaufen, da steht die neue bereits vor der Tür. Am 21. Juni startet Hannover 96 mit dem neuen Trainer Jan Zimmermann in die Vorbereitung auf die Zweitligaspielzeit 2021/22, die schon am 23. Juli beginnt.

Geplant sind in dieser Zeit sechs Testspiele, drei Gegner stehen nun schon fest. Nach Drittligaaufsteiger Viktoria Berlin (30. Juni) und dem SC Paderborn (3. Juli) gab der Verein am Donnerstagmittag den dritten Testspielgegner bekannt. Am 10. Juli ist die Zimmermann-Elf zu Gast bei Arminia Bielefeld, auf dem Rückweg vom Trainingslager in Rotenburg an der Wümme (5.-10. Juli) legt 96 einen Zwischenstopp in Ostwestfalen ein.