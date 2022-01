Nächster Top-Deal fix: Newcastle United holt Bruno Guimaraes von Olympique Lyon

Newcastle United profitiert weiter von den neuen finanziellen Möglichkeiten und hat mit Bruno Guimaraes den nächsten Top-Spieler verpflichtet. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt vom französischen Klub Olympique Lyon in die Premier League und unterschreibt in Newcastle einen Vertrag bis 2026. Das bestätigten die "Magpies" am Sonntag. Für den Brasilianer überweisen die neureichen Engländer laut Medienberichten 40 Millionen Euro plus acht Millionen zusätzlicher Bonuszahlungen.

