Nächster Versuch der Bad Dübener Turn-Show: "Weitere Absage wäre fatal"

Bad Düben. Die Vorbereitungen haben begonnen. Aktuell sieht alles so aus, dass am 12./13.März die Jubiläumsshow „30 Jahre TV90 – wie bunt ist das denn“ des Bad Dübener Turnvereins im Heide Spa stattfinden kann. Im Dezember 2020 und 2021 hatten die Geräteakrobaten ihre Show wegen der Corona-Regelungen absagen müssen. „Endlich können wir starten. Hoffentlich klappt alles. Eine weitere Absage wäre fatal. Wir sind voller Zuversicht, dass es endlich losgehen kann. Die Proben und die Vorbereitungen hinter den Kulissen laufen jedenfalls auf Hochtouren“, sagte Wencke Stein vom Vorstand des Vereins. Anzeige

Vorfreude

Damit alles so stattfinden kann wie geplant, läuft es derzeit auf 2-G-Veranstaltungen im Heide Spa heraus. Zudem wird es nur jeweils 180 Sitzplätze in den drei geplanten Shows geben. „Wir müssen uns an die Vorgaben, die in diesem Fall das Heide Spa aufstellt hat, halten. Deswegen planen wir erst einmal so. Sollten kurzfristig mehr Sitzplätze möglich sein und andere Vorgaben gelten , reagieren wir zeitnah“, so Stein weiter.

In den Turnhallen sind über 100 Akteure mit voller Vorfreude dabei, ihre Programmpunkte zusammenzustellen. Eltern und Trainer nähen Kostüme, bauen Kulissen und planen die Auf- und Abbauaktionen. Ab 14. Februar startet der öffentliche Ticketverkauf in der Reiseagentur 2PS am Paradeplatz. Alle bisherigen Tickets vom Dezember behalten ihre Gültigkeit und können am zweiten Märzwochenende eingesetzt werden.



Die eigentlich zum 30. Vereinsgeburtstag geplante Jubiläumsshow zeigt einen Querschnitt der Geschichte des Turnvereins seit der Gründung 1991. „Alles das, was uns seit der Gründung ausmacht, werden wir versuchen in Teilen auf die Bühne zu bringen. Da gibt es Turnen, Akrobatik, Tanz, Comedy und vieles mehr“, so Wencke Stein. Die Bad Dübener Weihnachtsshow findet seit 2003 normalerweise immer in der Adventszeit statt.