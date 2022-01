Nächster WM-Teilnehmer fix: Iran ist Katar-Ticket nicht mehr zu nehmen

Iran ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar Ende des Jahres nicht mehr zu nehmen. Die Mannschaft des 53 Jahre alten kroatischen Trainers Dragan Skocic feierte am Donnerstag in Teheran den entscheidenden 1:0 (0:0)-Sieg im Heimspiel gegen Irak, um vorzeitig das Ticket zu lösen. Als neuer Tabellenführer der Gruppe A der 3. Runde in der Asien-Qualifikation sind die Iraner nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen, die zur direkten WM-Teilnahme berechtigen.

