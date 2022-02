Nächstes Sechs-Punkte-Spiel: FC Eilenburg empfängt Auerbach

Eilenburg. Die Saison in der Regionalliga Nordost läuft noch einige Monate, die Wochen der Wahrheit stehen dem FC Eilenburg aber schon im Februar bevor. Nach dem überragenden Start gegen Optik Rathenow (4:0) kommt mit dem VfB Auerbach (Samstag, 13 Uhr, Ilburg-Stadion) der nächste Tabellennachbar zum Schlagabtausch. Um nichts dem Zufall zu überlassen, spionierte Trainer Nico Knaubel am letzten Wochenende im Vogtland, sah eine knappe Auerbacher Niederlage gegen Energie Cottbus, aber vor allem sah er eine stabile Defensive. "Auerbach macht das sehr diszipliniert und steht in der Abwehr sehr gut", so Knaubel. Das drückte sich auch in den Ergebnissen aus: Gegen die Top-Teams der Liga (Lok Leipzig/0:1, Berliner AK/0:0 und Energie Cottbus/0:2) gab es nur knappe Niederlagen. Anzeige

Fiedlers Höhenflug

Auch in Eilenburg ist kein Torfeuerwerk zu erwarten. Das war beim letzten Duell im Ilburg-Stadion noch völlig anders. Im Mai 2009 gewann der FCE trotz zwischenzeitlich klarem Rückstand noch mit 4:3. Damals gehörten beide Teams zur Oberliga-Spitze. Mittlerweile geht es eine Liga höher um das Überleben. Dabei sieht es für die Vogtländer momentan noch etwas düsterer aus. Der Druck vor dem Spiel in Eilenburg ist enorm. Das gilt allerdings auch für die Gastgeber. Gewinnt die Knaubel-Elf würde sie ein kleines Polster zwischen sich und die ganz heiße Abstiegszone bringen. Zudem gilt es etwas gut zu machen. Im Hinspiel verloren die Eilenburger im Duell der sieglosen Klubs durch ein Eigentor in der Nachspielzeit. Der späte Knockout ist längst abgehakt, spielt keine Rolle mehr.

Neues Spiel, neues Glück könnte man meinen. Und Glück – das hatte im ersten Punktspiel 2022 vor allem Adam Fiedler, mit acht Saisontoren bester Eilenburger. Woher kommt sein Höhenflug? „Ich denke, dass resultiert aus einem Mix von Erfahrung, längerer Zeit ohne größere Verletzung, guten Mitspielern, Fokus und etwas Glück“, lacht er. Bei der 1:3-Niederlage in Jena am letzten Freitag war Fiedler nicht dabei: „Ich hatte muskuläre Probleme. Nichts Ernstes, aber leider kam das Spiel gegen Jena zu früh“, erklärt er. Gegen Auerbach erwartet der Torjäger ein "schweres Spiel“. Man werde Geduld brauchen, immer volle Konzentration und hohe Effektivität. All diese Komponenten also, die schon zum Sieg gegen Rathenow führten.