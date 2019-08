Nachtruhe gestört - Amateurpokalspiel wird im Elfmeterschießen abgebrochen

Das unkonventionelle Ende eines Amteurspiels im rheinland-pfälzischen Kreispokal erhitzt die Gemüter. Was war passiert? Beim Spielstand von 1:1 zwischen dem gastgebenden Pirates FC und dem SV Studernheim ging es nach 90 Minuten in die Verlängerung. Doch auch dort ließ sich kein Sieger ermitteln. Es ging mit einem 2:2-Unentschieden in das alles entscheidende Elfmeterschießen.