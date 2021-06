Nachwuchs-EM: Dresdner Kanuten in Polen dabei

Dresden. Im vergangenen Jahr fielen fast alle internationalen Wettbewerbe für die Nachwuchs-Rennkanuten der Corona-Pandemie zum Opfer. An diesem Wochenende steigt nun der erste Höhepunkt nach langer Pause. Von Donnerstag bis Sonntag kämpfen die Junioren und die U23-Paddler bei den Europameisterschaften im polnischen Poznan um Titel und Medaillen. Zum Aufgebot des deutschen Verbandes gehören auch fünf Athleten vom Dresdner Stützpunkt. Allen voran Jakob Kurschat (WSV „Am Blauen Wunder“), der mit seinem Partner Jakob Thordsen aus Hannover in diesem Jahr schon der Elite eingeheizt hat.

Gute Chancen für Draeger

Das Duo, das bereits 2017 gemeinsam Gold bei der Junioren-WM holte, verpasste beim Weltcup der Großen in Szeged im K2 über 1000 m mit Platz vier nur knapp das Podest. Dennoch hatten sie das Erfolgs-Duo Jacob Schopf/Max Hoff bei der nationalen Qualifikation schon herausgefordert und kämpften in Szeged als zweites deutsches Boot auch um ihre Chance auf das Olympia-Ticket. Weil Schopf und Hoff ihr ganzes Können ausspielten und mit dem Weltcup-Sieg ihre Tokio-Teilnahme sicherten, wollen sich Kurschat und Thordsen nun bei der U23-EM schadlos halten. „Die beiden sind ein eingespieltes Team und kämpfen auf jeden Fall um eine Medaille“, ist Heimtrainer Jens Kühn überzeugt.

Gute Chancen räumt Kühn auch Jonas Draeger (KC Dresden) ein. Der 22-Jährige hat gleich zwei Einsatzchancen, wird im K1 über 200 m und im K4 über 500 m starten. „Das sind beides olympische Strecken und deshalb sind dann die Ergebnisse auch besonders wertvoll“, so Kühn. Ebenfalls im U23-Bereich startet Tobias Hammer (WSV), der sich zuletzt in starker Form präsentierte. Er will im K1 über 1000 m möglichst um die Medaillen mitkämpfen.