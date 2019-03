Nachwuchs-Handballer Marc Esche über seine Zukunft beim SC DHfK und Gegner THW Kiel

Leipzig. Gleich neun Spieler aus dem eigenen Nachwuchs konnten sich in dieser Saison bei den Bundesliga-Handballern des SC DHfK beweisen. Einer von ihnen ist Marc Esche (20), der vergangene Woche in Kiel zum ersten Mal von Anfang an auf der Platte stand und bei der 22:27-Niederlage zu den besten Leipzigern gehörte. Der Sportbuzzer sprach mit ihm über die Partie, Nationaltorhüter Andreas Wolff, seine Teamkollegen und eine mögliche Zukunft beim SC DHfK.