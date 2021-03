Nachwuchs, Kader und Transfers: So geht Peter Knäbel seine Aufgabe als Sportvorstand bei Schalke 04 an

Die pannenreiche Suche des FC Schalke 04 nach einem neuen Sportvorstand ist zu Ende. Nach der bitteren Absage von Wunschlösung Ralf Rangnick setzt das abgeschlagene Tabellenschlusslicht der Bundesliga nicht unerwartet auf eine interne Lösung und befördert Peter Knäbel zum Vorstand Sport und Kommunikation. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch sprach der Nachfolger von Jochen Schneider unter anderem über den S04-Kader der Zukunft. Auch Aufsichtsratsvorsitzender Jens Buchta äußerte sich zu diesem Thema deutlich. Anzeige "Für mich sind drei Punkte auch sehr wichtig. Wir gehen den Schalker Weg weiter, werden die Zukunft mit Schalkern für Schalker gestalten. Wir wollen an dem Fundament, das jetzt wichtig ist, arbeiten und den Fußball wieder in den Vordergrund stellen. Personell und strukturell können wir uns nun weiter und langfristig aufstellen. Wir werden alles daran setzen, Schalke 04 auf ein sehr gutes Fundament im Bereich Sport aufzubauen", erklärte Knäbel. Der 54-Jährige war seit 2018 als Technischer Direktor für den Juniorenbereich auf Schalke tätig und übernahm nach der Trennung von Schneider am 28. Februar interimistisch dessen Aufgaben. Wie lange der Vertrag des neuen Sportvorstands läuft, gab S04 nicht bekannt.

Käbel: Spieler müssen Kampf annehmen Auf Knäbel wartet jede Menge Arbeit. Schließlich steht nach dem wohl kaum noch vermeidbaren Abstieg ein radikaler Umbau des Kaders an. Dabei ist angesichts des hohen Schuldenstandes von rund 240 Millionen Euro viel Einfallsreichtum vor allem bei der Entwicklung von Talenten gefragt. "Wir müssen in erster Linie Qualität haben. Wir gehen nicht blauäugig in die Zukunft und studieren die zweite Liga intensiv. Es ist ein sehr physischer Fußball. Auf der einen Seite müssen die Spieler diesen Kampf annehmen, auf der anderen Seite brauchen wir die fußballerische Qualität, um uns oben festzusetzen. Dafür brauchen wir Mentalität und druckresistente Spieler", sagte Knäbel. Wie Aufsichtsratsvorsitzender Buchta betonte, sei der Klub mit der Verpflichtung von Danny Latza (FSV Mainz 05) in die Richtung gegangen, wie "wir uns das Schalke der Zukunft vorstellen - mit Spielern, die idealerweise aus dem eigenen Umfeld kommen und den richtigen Charakter mitbringen". Für den in Gelsenkirchen geborenen Mittelfeldspieler ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Beim FC Schalke durchlief Latza diverse Jugendmannschaften und bestritt als Jungprofi in der Saison 2008/2009 drei Bundesligaspiele.