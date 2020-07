Umwerfende Lockerung: Odin-Nachwuchs freut sich über Rückkehr zum Vollkontakt

In den vergangenen Wochen paukte Nelly mit den Kindern „viel Kondition“, technisch ging nur Pass- und Schusstraining. Nun ist er da: der Tag X mit Vollkörperkontakt. „Ich freu mich schon auf meinen ersten Tackle“, kündigt Julian (11) an. Er hält Wort. Seine erste Attacke trifft den Gegner hart. Er fällt. Grätschen, Sprünge, Blocks. „Runter, sauber“, ruft Odin-Projektentwickler Horst Josch begeistert. Eine Körperattacke folgt der nächsten. „Tackle!“, ruft Nelly.

Die Linien sind noch gut zu sehen – bevor der große Regen über den Georgengarten kam. Markierungen, über drei Meter auseinander gesetzt, um zwischen den Spielern und Spielerinnen den Abstand anzuzeigen beim SV Odin. Aber Rugby ohne Kontakt? „Langweilig“, weiß Trainerin Aneliswa Ntaka, die hier alle liebevoll „Nelly“ nennen. Nelly ist 28 Jahre alt und Profispielerin in Südafrika bei Macleal United. Beim SV Odin trainierte sie am Montag die U12 – Mädchen und Jungs.

„Ich bin Stürmer. Ich liebe den Körperkontakt“, sagt Tim. Der Elfjährige ist hochgewachsen und selbstbewusst und verwickelt sich in zahlreiche Zwei-, Drei- und Vierkämpfe. Dabei holt er sich tatsächlich eine blutige Nase. Pause, Taschentuch, Besprechung. „Nicht so schlimm, passiert“, sagt Julian lächelnd, während Tim sich Nase und Lippe abtupft. Dann geht’s weiter, Besprechung, mit Rugby-Profi Aneliswa.

Nelly ist im Prinzip nur noch wegen Corona in Deutschland. Im Rahmen des Austauschprogramms Weltwärts betreut sie an acht Schulen ein Gewaltpräventionsprojekt mit dem SV Odin. Wegen der strengen schulischen Hygienevorgaben fiel Rugby – überhaupt Sport – an den Schulen aus. „Wir haben die Verlängerung beantragt“, sagt Josch, „nach den Ferien kann es wieder losgehen.“