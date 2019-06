Nachwuchsakademie von Hannover 96: Präventation mit Biss - Zähne gut, alles gut?

„Hallo Doc, wie geht’s?“ Angst hat der U19-Angreifer von Hannover 96 jedenfalls nicht vor dem Zahnarzt. Leon Damer (19) legt sich entspannt auf den Zahnarztstuhl, der inklusive Ausrüstung 50 000 Euro gekostet hat.

Er steht in einem Raum des denkmalgeschützten Teils der umgebauten Nachwuchsakademie: ein neu gestalteter Untersuchungsraum im alten Gemäuer von 1928. Der Doc, Klaus-Henning Schwetje, schaut Leon in den Mund. „Ich muss ja nicht behandeln, ich untersuche nur.“ Schwetje hat nichts zu beanstanden an Leons Gebiss. Zähne gut, alles gut in der Talentschmiede von Hannover 96?