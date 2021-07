Gute Nachwuchsarbeit zahlt sich aus: SV Arnum erhält Prämie für Jugend-Nationaltorwart Marian Kirsch

Bei den Kabinen der Jugendteams der SV Arnum ist eine Renovierung überfällig. Der Verein hilft sich da jetzt quasi selbst – mit generöser Unterstützung des DFB. Da die SVA mit Marian Kirsch einen Torwart ausgebildet hat, der Ende 2019 sein erstes U-16-Länderspiel absolviert hat, erhielt der Klub nach einjähriger Corona-Verzögerung nun anlässlich der Talentförderung des größten Sportverbandes der Welt eine Bonuszahlung in Höhe von 1950 Euro. Gute Nachwuchsarbeit zahlt sich aus – und wird nun direkt in schickere Umkleiden für die Jugend investiert.

Anzeige

„Dass Marian mal ein Guter werden wird, hat man schon ab Tag eins gesehen“, sagt Bernd Boßdorf über den heute 17-Jährigen, den er seinerzeit bei den G- und F-Junioren in Arnum trainiert hatte. In seinem ersten Jahr musste Kirsch noch als Rechtsverteidiger auflaufen. „Da war er sehr unglücklich und klagte weinend, dass er doch viel lieber ins Tor möchte“, erinnert sich Boßdorf. Er versprach dem Jungen, dass er eine Saison später im älteren G-Junioren-Jahrgang in den Kasten dürfte – und diesen hat Kirsch nie mehr verlassen.