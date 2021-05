Zwei Nachwuchsfußballer übergeben DFB-Pokal – Noch-Verbandschef Keller verzichtet

Der massiv in der Kritik stehende DFB-Präsident Fritz Keller verzichtet von sich aus auf eine Übergabe des DFB-Pokals. Stattdessen wird die Trophäe am Donnerstag dem Sieger des Duells zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund von zwei Nachwuchsfußballern übergeben. Das teilte der DFB am Mittwoch mit. "Fritz Keller hat entschieden, dass kein Offizieller des DFB auf dem Platz stehen wird", sagte Sprecher Jens Grittner. "Es soll eine Geste der Verbundenheit zwischen Amateur- und Profifußball sein. Es ist eine Solidaritätsaktion und ein Zeichen, das rausgesendet werden soll in allen Krisen, die der DFB hatte."

