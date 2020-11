Nachwuchshandballer des SC DHfK Leipzig: Stützpunkttraining möglich, Spielbetrieb unwahrscheinlich

Leipzig. Bis mindestens zum 15. November haben die Nachwuchshandballer des SC DHfK spielfrei. Vergangene Woche hatte die 3. Liga zusammen mit den Jugendligen und dem Deutschen Handballbund (DHB) entschieden, den Betrieb für zwei Wochen zu pausieren. In den kommenden Tagen soll eine Entscheidung her, wie es danach weitergeht. Matthias Albrecht, Nachwuchskoordinator der Grün-Weißen, ist zwiegespalten: „Ich glaube schon, dass es für die Entwicklung der Spieler in unserer U23 und der A-Jugend wichtig ist, den Spielbetrieb fortzusetzen. Da in einigen Bundesländern aber nicht einmal trainiert werden kann, glaube ich noch nicht richtig an eine Fortsetzung.“

Anzeige