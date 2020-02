BVB-Koordinator Ricken schwärmt von Nachwuchsarbeit um Moukoko & Co: "Noch nie so viele Top-Talente"

Das klingt nach einer rosigen Zukunft! Lars Ricken, Nachwuchskoordinator bei Borussia Dortmund, schwärmt von seinen vielen Talenten in den Jugendmannschaften der Schwarz-Gelben. "In meiner Zeit als Nachwuchskoordinator hatten wir nie jahrgangsübergreifend so viele toptalentierte Spieler, von denen ich sicher bin, dass wir den einen oder anderen bei uns im Signal-Iduna-Park sehen werden", sagte Ricken bei der Aufzeichnung des BVB-Talks Brinkhoffs Ballgeflüster laut WAZ.