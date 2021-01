Nachwuchsleistungszentren: Ab 18. Januar sollen Sachsens Talente wieder trainieren dürfen

Leipzig. „Die Talente, die den Anschluss zu den Profis schaffen wollen oder in der A-Jugend-Bundesliga spielen oder für die Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften trainieren, die können nicht einfach ein halbes Jahr Pause machen“, sagt Karsten Günther, Sprecher der Initiative „TeamSport Sachsen“ deutlich. In Abstimmung mit dem Landessportbund und unter Berücksichtigung der gültigen Corona-Schutz-Verordnung streben die in der Initiative organisierten Klubs einen Wiedereinstieg ins Training in den Nachwuchsleistungszentren an. Ab dem 18. Januar sollen zunächst alle Jugendlichen ab der U15 in den Trainingsbetrieb zurückkehren – jedoch mit klaren Einschränkungen. Anzeige

„Wir streben einen maßvollen und zielgerichteten Beginn an. Ganz klar ist dabei, dass den engmaschigen Teststrukturen in den Klubs eine besondere Bedeutung zukommt. Es gilt, Testabläufe gemeinsam mit den Verantwortlichen zu integrieren“, stellt DHfK-Geschäftsführer Günther klar. Zwei Mal pro Woche soll der Nachwuchs demnach auf das Coronavirus getestet werden. Außerdem legt die Initiative den jeweiligen Vereinen nahe, die Trainingsgruppen deutlich zu verkleinern, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Besonders Schüler, die ab kommendem Montag gemeinsamen Unterricht haben, sollen in dem vorgeschlagenen Konzept möglichst nicht mit anderen Klassen vermischt werden.