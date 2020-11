Nachwuchssorgen wegen Corona: "Kinder haben gemerkt, dass sie ohne Fußball gut durch den Tag kommen"

Leipzig. Pläne hat Marianne Wenzel reichlich, gezwungenermaßen. Denn die Jugendausschussvorsitzende des Fußballverbandes der Stadt Leipzig (FVSL) muss auf alles vorbereitet sein: einen schnellen (aber unwahrscheinlichen) Re-Start des Nachwuchsspielbetriebs, einen baldigen Wiederbeginn oder eine sehr sehr ausgedehnte Winterpause. Erst einmal ruht der Ball, dabei sollte doch demnächst der so beliebte Budenzauber beginnen. „Wir haben bei den Hallenmeisterschaften der F-Junioren und Bambini erstmal nur die Dezember-Termine abgesagt“, so Wenzel. Anzeige

Probleme, eine spielfähige Truppe aufzustellen

„Ein ganz klein wenig Hoffnung hab ich noch, dass wir im Januar wieder spielen dürfen. Vielleicht haben wir ja das Glück, in kleinen Gruppen, ohne Zuschauer, wenigstens mit den Jüngeren. Das ließe sich alles ermöglichen. Wir sehen ja auch an anderen Bundesländern, das Nachwuchstraining möglich ist.“ Wenzel weiß, dass es schwer wird. „Wir sind ja an die Vorgaben aus der Politik gebunden.“ Da stehen die Zeichen aktuell auf Verschärfung statt Abschwächung des Lockdowns.

Der machte Leipzigs Fußball-Clubs bereits im Frühjahr ordentlich zu schaffen. „Da war im Anschluss nicht mehr alles wie zuvor. Das konnte man an den Meldezahlen der Teams und auch den Mannschaften selbst sehen“, so Wenzel. „Da haben schon einige Kinder gemerkt, dass sie auch ohne Fußball ganz gut durch den Tag kommen, sich an der Playstation weniger mühen müssen. Entsprechend waren nicht mehr alle Teams voll und hatten Trainer bisweilen Probleme, eine spielfähige Truppe aufzustellen.“

Entsprechend fürchten die Clubs auch jetzt, dass ihnen der Nachwuchs sprichwörtlich durch die Finger rinnt. „Schwierig ist vor allem, den Kontakt zu den Kindern aufrechtzuerhalten“, weiß die FVSL-Jugendausschusschefin. „Einige Vereine arbeiten auch bei den Jüngeren schon mit Teamsitzungen via Skype und Videotraining. Aber das ersetzt den menschlichen Kontakt eben nur teilweise.“ Ihr selbst sind bei dieser Problematik die Hände gebunden. „Als Verband können wir da leider so gar nicht helfen.“

Nachholtermine stauen sich

Wenzel selbst sitzt erst dann wieder am Drücker, wenn es grünes Licht aus der Politik gibt und es weitergehen kann. Sie geht davon aus, dass die Feld-Hinrunde bei den E- und F-Junioren abgebrochen wird. In diesen Altersklassen wird zur Halbserie ohnehin der Leistungsstand neu bewertet, die Vereinsverantwortlichen müssen ihre Teams neu melden. Nach der Winterpause geht es dann für alle bei 0 los. „Die Jüngsten haben in den kalten Monaten ohnehin Rasenpause, spielen da ja eigentlich in der Halle. Das lässt sich das gut organisieren.“

Bei den anderen Altersklassen sieht es ein bisschen anders aus. Da stehen nach einem Re-Start einige Nachholtermine an. „Da bin ich froh, dass wir die Staffeln im Sommer nicht aufgebläht haben, sondern bei jeweils 12 Teams geblieben sind“, erklärt Marianne Wenzel. „Das hat vor einigen Monaten zwar nicht allen gepasst, erweist sich jetzt aber als Vorteil. Da laufen wenigstens nicht ganz so viele ausgefallene Begegnungen auf.“