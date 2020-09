Nadal lobt Zverev nach verlorenem US-Open-Finale: "Wird noch mehr Chancen bekommen"

Anzeige

Der Weltranglistenzweite Rafael Nadal prophezeit Deutschlands bestem Tennis-Profi Alexander Zverev trotz dessen Niederlage im Finale der US Open eine erfolgreiche Zukunft. „Es tut mir leid für Sascha, er war nah dran. Aber auch wenn er ein großes Finale gespielt hat, auf dem Weg dorthin war Dominic etwas besser, deshalb hat er es verdient“, sagte der Spanier am Montag in Rom mit Blick auf die Niederlage von Zverev gegen den Österreicher Dominic Thiem. „Sascha wird noch mehr Chancen in der Zukunft bekommen.“

Der 34 Jahre alte Nadal hatte wegen der Coronavirus-Pandemie auf eine Teilnahme an den US Open verzichtet und tritt in dieser Woche beim Sandplatzturnier in Rom erstmals wieder auf der ATP-Tour an. „Ich bin aufgeregt, zurück zu sein, auch wenn die Umstände für alle hart sind“, sagte der Spanier. „Rom ist ein tolles Turnier, aber es wird nicht das gleiche sein ohne Fans.“ Er brauche nach den vielen Monaten Wettkampfpause nun Spielpraxis, um in seine Topform zu kommen.