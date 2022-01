Transfer in die Serie A fix: Nadiem Amiri wechselt von Bayer Leverkusen zum CFC Genua 

Nationalspieler Nadiem Amiri sucht sein Glück künftig in Italien. Wie Bayer Leverkusen am Samstagabend mitteilte, verlässt der 25-Jährige den Klub und wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zum CFC Genua. Der Ex-Hoffenheimer hat in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2024. Sollte Amiri mit dem derzeitigen Vorletzten der italienischen Serie A, der in der laufenden Saison nur eines von bislang 23 Spielen gewinnen konnte, den Klassenerhalt schaffen, greift Medienberichten zufolge eine Kaufverpflichtung. Die Ablösesumme soll dann bei rund neun Millionen Euro liegen. Anzeige

Für Amiri führt der Transfer zu einem Neustart unter sportlich herausfordernden Bedingungen. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt in der Serie A fünf Punkte. Zudem hat Genua schon ein Spiel mehr als der auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz rangierende FC Venedig absolviert. In der ersten Partie nach der derzeitigen Länderspielpause geht es am 6. Februar gegen den SSC Neapel.