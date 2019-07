Bericht: Nadiem Amiri wechselt zu Bayer Leverkusen - Hoffenheim verliert Star zum Schnäppchenpreis

Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die beiden Vereine und der Spieler auf einen Wechsel verständigt. Amiri soll rund elf Millionen Euro Ablöse kosten - ein Schnäppchen, wenn man die Summen auf dem internationalen Transfermarkt betrachtet und Amiri mit seinem alten und neuen Teamkollegen Kerem Demirbay vergleicht, der im vergangenen Monat für das dreifache zu Bayer gewechselt war. Der Grund: Amiris Vertrag in Hoffenheim wäre am Ende der Saison 2019/20 ausgelaufen.

Thorgan Hazard, Lucas Hernández, Hannes Wolf un Julian Brandt - nur vier Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORT BUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

Demirbay warb für Amiri-Transfer: "Würde seinen Teil dazu beitragen"

Amiri, der 2017 mit der deutschen U21 Europameister wurde und eine Wiederholung des Erfolges in diesem Sommer nur knapp verpasste, wurde von der TSG bereits freigestellt. Der Transfer soll am Dienstag offiziell vermeldet werden, Amiri verließ den Kraichgau bereits am Montag. Mit Bayer ist Amiri sich demnach über einen Vertrag bis 2024 einig.