DFB-Kandidat Amiri setzt Löw unter Druck: Einladung - oder "ich spiele für Afghanistan"

U21-Vize-Europameister Nadiem Amiri hofft auf eine Einladung von Bundestrainer Joachim Löw in absehbarer Zeit und will ansonsten den Verband wechseln. „Ich bin nur auf Deutschland fokussiert. Mein Traum ist es, unbedingt für die Nationalmannschaft aufzulaufen. Ich gebe immer mein Bestes, damit ich eines Tages von Herrn Löw eingeladen werde“, sagte der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen zu Eurosport.

"Wenn ich aber irgendwann merken sollte, dass wirklich nullkommanull Chance da ist, dann werde ich für Afghanistan spielen. Das ist das Land meiner Eltern, die Wurzeln meiner Familie liegen dort." Bereits vor seinem Wechsel nach Leverkusen hatte Amiri über die Option gesprochen, in Zukunft für Afghanistan zu spielen . Allerdings erst, wenn er "irgendwann 28, 29 Jahre alt" sei und "sehe, dass ich doch keine Chance bekomme..."

Vor den Länderspielen gegen Holland und Nordirland hatte Löw Amiri bereits eine Nominierung in naher Zukunft in Aussicht gestellt . "Ihn finde ich sehr interessant. Er ist auf dem Sprung" , erklärte Löw bei der Kader-Bekanntgabe Ende August.

Der in Ludwigshafen geborene Amiri hat insgesamt 51 Spiele für die Junioren-Nationalteams des DFB absolviert. Im Sommer wechselte er von 1899 Hoffenheim nach Leverkusen . "Für meinen nächsten Schritt ist Bayer 04 der perfekte Verein", sagte der Youngster. "Das ist für mich jedoch kein Sprungbrett. Hier kannst du auch zehn Jahre bleiben und alles ist gut."

In der Champions League erwartet Amiri, der schon im Vorjahr erste Erfahrungen in der Königsklasse sammelte, verletzungsbedingt aber nur in einem Spiel zum Einsatz kam, mit seinem neuen Verein eine heiße Gruppe - mit den Gegnern Juventus Turin, Atlético Madrid und Lokomotive Moskau. Auch wenn ein Weiterkommen für die Werkself schwierig wird, freut Amiri sich auf die anstehenden Aufgaben.