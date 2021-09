Nadiem Amiri engagiert sich für afghanische Geflüchtete – Einladung zu DFB-Spiel gegen Armenien

Bundesliga-Profi Nadiem Amiri engagiert sich in Kooperation mit dem DFB und dessen Egidius-Braun-Stiftung für afghanische Geflüchtete. Der 24-Jährige von Bayer Leverkusen besuchte am vergangenen Donnerstag eine Unterkunft für geflüchtete und großteils afghanische Familien in Stuttgart und lud zum Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft an diesem Sonntag gegen Armenien ein.

