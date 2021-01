Rassistische Beleidigung? Bayer-Profi Amiri reagiert auf Entschuldigung von Union-Spieler

Nachdem er am Freitagabend in der Bundesliga-Partie bei Union Berlin (0:1) von einem Gegenspieler vermeintlich rassistisch beleidigt wurde, hat sich Nadiem Amiri von Bayer 04 Leverkusen am Samstag versöhnlich gezeigt. Der Union-Profi, der ihn laut Bayer-Verteidiger Jonathan Tah als "Scheiß-Afghane" bezeichnet haben soll, sei nach der Partie in die Kabine gekommen und habe sich bei ihm entschuldigt, verriet Amiri in einem Statement, das die Leverkusener veröffentlichten.

