Bericht: Bayer Leverkusen erzielt Einigung mit Hoffenheim-Star Nadiem Amiri

Der Transfer von Nadiem Amiri von der TSG Hoffenheim zu Bayer Leverkusen nimmt offenbar immer konkretere Formen an . Wie die Bild berichtet, haben sich die Werkself und der U21-Nationalspieler auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt. Einzig bei der Ablöse würden die beiden Vereine noch unterschiedliche Vorstellungen haben. So will Bayer angeblich weniger als zehn Millionen Euro zahlen, da der Kontrakt des Mittelfeldspielers bei der TSG nach der kommenden Saison ausläuft und er dann ablösefrei zu haben wäre. Hoffenheim hingegen soll 14 Millionen Euro für den 22-Jährigen fordern.

Amiri, der mit der deutschen U21-Auswahl bei der Europameisterschaft in diesem Sommer den zweiten Platz belegte, könnte bei Bayer den zu Borussia Dortmund abgewanderten Nationalspieler Julian Brandt ersetzen. Er wäre nach Kerem Demirbay der zweite namhafte Profi, der Hoffenheim in dieser Wechselperiode in Richtung Leverkusen verlässt. Für Demirbay hatten die Rheinländer eine Ablöse in Höhe von 32 Millionen gezahlt.