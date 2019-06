U21-Star Nadiem Amiri: "...dann werde ich vielleicht für Afghanistan spielen"

Nadiem Amiri ist einer der Shootingstars der U21-EM . Zunächst auch aus Verletzungsgründen nur auf der Ersatzbank, gehörte der Offensivspieler der TSG Hoffenheim zu den Matchwinnern der deutschen Mannschaft im Halbfinale gegen Rumänien. Zwei Tore schoss der 22-Jährige beim 4:2 gegen das Überraschungsteam des Turniers und spielte sich an Stelle des angeschlagenen Marco Richter in den Vordergrund.

Auch in das Notizbuch von Bundestrainer Joachim Löw? Das bleibt abzuwarten. Bisher ist Amiri nicht über 22 U21-Einsätze hinausgekommen, er gehörte schon 2017 zum Kader, der später Europameister wurde. In den vergangenen Saison hemmte eine schwere Verletzung seine Entwicklung, die den gebürtigen Ludwigshafener lange vom Platz fern hielt. Bisher wartet der variable Mittelfeldspieler auf eine Nominierung für die A-Mannschaft. Er betont: "Ich will in Deutschland A-Nationalspieler werden, nur das zählt für mich."