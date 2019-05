Nächste Niederlage: TSV Hannover-Burgdorf unterliegt dem SC Madeburg mit 26:31

Weltmeister Morten Olsen hat im Abschlusstraining über Schmerzen in seiner lädierten Wurfhand geklagt. So haben die Recken entschieden, dass Nachwuchs-Spielmacher Veit Mävers doch nicht mit den A-Junioren zum Play-off-Meisterschaftsrückspiel bei der HSG Wetzlar mitzunehmen. Ohne den verletzten Pavel Atman (Oberschenkelzerrung) hätte Trainer Ortega sonst keinen zweiten Spielmacher gehabt.

Eine ordentliche Halbzeit hat gegen das Spitzenteam SC Magdeburg nicht gereicht. Die TSV Hannover-Burgdorf verlor vor 4150 Zuschauern in der ausverkauften Swiss-Life-Hall mit (13:16). Aus der Pokalrevanche wurde nichts."Die Start in die zweite Hälfte war eine Katastrophe", sagte Trainer Carlos Ortega.

Die Gäste waren nach drei Pflichtspielniederlagen in Reihe besonders in der Abwehr griffig. Fabian Böhm lieferte sich handfeste Zweikämpfe mit dem Kroaten Zeljko Musa, Evgeni Pevnov erhielt einen Schlag an den Kopf. Viel lief zunächst über die Außen, durch die Mitte sorgte Kapitän Kai Häfner mit einem Doppelschlag dafür, dass die TSV dran blieb. Obendrein zeigte Torwart Urban Lesjak drei Glanzparaden am Stück. Timo Kastening glich mit seinem zweiten Treffer zum 6:6 (12. Minute). Der erneute Ausgleich zum 9:9 war ein grandioses von Olsen (19.): Er fing einen Pass mit links, umlief so seinen Gegner und traf mit rechts.

Schlechtes Ende der ersten Hälfte

Einen etwas glücklichen Siebenmeter (Nejc Cehte war der Ball aus der Hand gefallen) vergab dann Kastening. Zwei weitere Tore von Olsen bedeuteten die 11:10-Führung (24.). Die Schlussphase des ersten Durchgangs war fehlerbehaftet, die Recken kassierten vier Treffer am Stück und hatten bei drei engen Schiedsrichter-Entscheidungen das Nachsehen. Olsen prallte schmerzhaft mit Magdeburgs Matthias Musche zusammen, der anschließend per Strafwurf auf 15:12 für die Gäste erhöhte. Immerhin ließ Böhm noch sein erstes Tor folgen, der SCM schlug jedoch noch einmal zurück.