Nächster Sieg für Tuchel: Chelsea schlägt Tabellen-Nachbar Everton - Starker Auftritt von Havertz

Mit Kai Havertz und Timo Werner stellte Tuchel zwei Nationalspieler in die erste Elf, für Havertz war es der erste Startelfeinsatz nach seiner Verletzung. Und der Ex-Leverkusener stand in der ersten Halbzeit auch gleich im Mittelpunkt. Chelsea ging dank des Mittelfeldspielers in Führung. Nach einem Angriff über die linke Angriffsseite der Londoner brachte Marco Alonso den Ball in den Strafraum, wo Havertz den Fuß in den Ball hielt. Allerdings traf der Offensivstar seinen Gegenspieler Ben Godfrey, von dem aus der Ball ins Tor ging. Keeper Jordan Pickford hatte keine Chance (31.).