Nächster Supersieg von Namos: Bult-Hengst gewinnt unter Panov in Dresden

Dieser Hengst hat einen Lauf: Super-Sprinter Namos von der Neuen Bult hat am Samstag in Dresden sein nächstes Gruppe-Rennen gewonnen. Er siegte beim Großen Preis der Landeshauptstadt, einem Rennen der Kategorie Gruppe-III über 1400 Meter, einen Kopf vor Zerostress. Im Sattel von Namos saß wie meist Bult-Jockey Wladimir Panov, vorbereitet wird der Galopper von Trainer Dominik Moser in Langenhagen. Besitzerin ist Petra Stucke aus Hannover (Stall Namaskar). Der aus der Brümmerhofer Zucht stammende Namos hatte unter Panov erst vor drei Wochen nach 2019 erneut die Silberne Peitsche in Iffezheim gewonnen.

16 000 Euro Siegprämie In Dresden war Namos somit als Topfavorit in die Startbox gegangen. Eingangs der Zielgerade hatte noch Zargun geführt. Das Pferd wird von Mosers Bult-Kollegen Bohumil Nedorostek vorbereitet. Der aufstrebende Trainer konnte jedoch noch nicht seinen ersten Gruppe-Sieg verbuchen. Zargun wurde am Ende Vierter. Der Ittlinger Zerostress übernahm, brach auf den letzten Metern aber ein und wurde noch vom vierjährigen Namos eingefangen und überholt. Ein bemerkenswerter Erfolg, weil Namos bisher nie bei einem Rennen auf einem ungewohnten Rechtskurs angetreten war. „Wir hatten schon etwas Bedenken. In der Arbeit tut er sich schwer mit dem Bogen rechtsherum, er hat auch etwas Schwierigkeiten gehabt“, gestand Siegjockey Panov. „Ich weiß auch nicht, ob wir gewonnen hätten, wenn Zerostress nicht ausgebrochen wäre.“ Die Siegprämie betrug 16 000 Euro. Das hervorragende hannoversche Ergebnis rundete Nedorosteks Power Jack auf Platz sechs ab.

Wladimir Panov auf Namos (links) nimmt Tempo auf. © imago images/Galoppfoto

Anzeige

Panov holte noch einen weiteren Sieg Jockey Panov gelang im elften und letzten Rennen des Tages noch ein weiterer Sieg. Er gewann für Besitzertrainer Daniel Paulick den Ausgleich IV auf Wallach Maranero. Bult-Trainer Hans-Jürgen Gröschel erzielte in seiner Heimatstadt mit All Win im dritten Rennen den dritten Platz. Gestern in Köln-Weidenpesch folgten weitere dritte Plätze für die Trainingszentrale in Langenhagen: Koffi Star für Gröschel im dritten Rennen, Domstürmer für Nedorostek im fünften Rennen und Arabino (Stall Steintor) für Gröschel im neunten Rennen. Arabinos Stall-Kollege Waldenser bescherte Gröschel am späten Nachmittag dann doch noch den verdienten Treffer. Der Wallach der Bult-Legende Otto-Werner Seiler galoppierte im elften Rennen (Ausgleich III) unter Carlos Henrique zum Sieg.