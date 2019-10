Nagelprobe für RB Leipzig nach x-ter Länderspielpause

Leipzig. Länderspielpausen. Heißes Eisen und Thema. Länderspielpausen machen aus Club-Trainern Nervenbündel und reißen Nationaltrainer aus der Hängematte.

Heute, 15.30 Uhr, treffen sich in der Red-Bull-Arena RB Leipzig und der VfL Wolfsburg. Ein Bundesliga-Hit des achten Spieltages. Millionen Menschen an den Radios und am Fernseher, über 40000 Fans im Stadion. Alle eint der Wunsch nach einem hinreißenden Match mit Mörder-Tempo und allen Berühmtheiten beider Teams. Es ist der Spieltag nach der jüngsten Länderspielpause.

Die Cheftrainer Julian Nagelsmann (RB) und Oliver Glasner (Wolfsburg) hatten während der Reisen ihrer Stars um körperliche Unversehrtheit derselben gebetet. Nagelsmann/Glasner hofften, dass der eine oder andere ihrer Werktätigen vor Ablauf der 90 Minuten duschen darf und nicht auf allen Vieren zurückgekrochen kommt.

Rücksichtnahme auf die Clubs?

Klassischer Zielkonflikt, denn: Joachim Löw (Deutschland), Franco Foda (Österreich) und Co. brauchen selbst den Mann im Mann. Sie brauchen Erfolge, um ihre glänzend dotierten Verträge zu sichern und keine Diskussionen über die liebliche Work-Life-Balance aufkommen zu lassen. Auswahltrainer, die öfter gewinnen als verlieren, haben außerhalb von WMs und EMs ein schönes Leben, trinken Espresso im Schwarzwald, besuchen ausgewählte Spiele der Nationalspieler, testen Hotelbetten für WMs und EMs, blasen Federn in die Luft. Und falls sie sich, liebe LeserInnen fragen, weshalb erfolgreiche Auswahltrainer eher weniger zurück in den Club-Fußball gehen, hat das auch und vor allem mit arbeitnehmerfreundlichen Arbeitszeiten und Aufwand/Ertrag zu tun.

Mörder-Tempo, alle Stars?

„Bei mir spielt nur, wer 90 Minuten Gas geben kann“ Julian Nagelsmann, Trainer RB-Leipzig

Wenn’s so einfach wäre. Nagelsmann und Glasner müssen vorm Anpfiff viele Dinge zu einem großen Ganzen zueinander fügen. Frage aller Fragen: Welche heimgekehrten Nationalspieler sind wirklich fit, welche tun nur so? Die Beobachtungen beim Training sind das eine, sportwissenschaftliche Daten das andere. Dazu kommt auch in Hightech-Zeiten das Bauchgefühl. Nagelsmanns Mantra („Bei mir spielt nur, wer 90 Minuten Gas geben kann“) lässt Ausnahmen zu. So könnten 70 Vollgas-Minuten von Kevin Kampl oder Emil Forsberg im Fall der Fälle auch mal genügen, um das Spiel aufs richtige Gleis zu setzen.

✊ Daumen drücken für ein Kampl-Comeback! 🔴⚪ Gepostet von RB Leipzig am Freitag, 18. Oktober 2019

Penthouse im Oberhaus?

Die nächste Länderspielpause findet nach dem Spiel der Roten Bullen bei der Hertha (9. November) statt. Bis dahin kann allerhand passieren - im Guten wie im Bösen. Ein Dreier gegen ewig ungeschlagene Wölfe bekäme das Prädikat wertvoll. Weil RB damit das Penthouse der Liga beziehen und freudig erregt ins Champions-League-Spiel gegen Zenit St. Petersburg (Mittwoch, 18.55 Uhr) gehen könnte. Am kommenden Sonnabend, 15.30 Uhr, soll das peinliche Vorsaison-0:3 in Freiburg gerade gerückt werden. Vier Tage später ist DFB-Pokal. In, wo sonst?, Wolfsburg (30. Oktober, 18.30 Uhr). Kurz darauf kommen die immer fidelen Mainzer nach Leipzig (2. November, 15.30 Uhr). Danach geht‘s nach St. Petersburg (5. November, 18.55 Uhr) und zur Alten Dame Hertha. Anschließend folgt sie, die gefühlt 34. Länderspielpause mit allen bekannten Gefühlsregungen.

RB: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban, Halstenberg - Demme, Kampl - Sabitzer, Forsberg - Poulsen, Werner

