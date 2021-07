Benitez, Nagelsmann, Ancelotti & Co: Diese 35 Klubs aus Europas Top-Ligen wechselten im Sommer den Trainer

In der Bundesliga gab es zum Ende der Saison das große Stühlerücken: Die ersten Sechs der Abschlusstabelle der Saison 2020/21 tauschten für die kommende Saison ihren Coach - und das häufig untereinander. Marco Rose verkündete seinen Wechsel aus Gladbach zum BVB , später wurde Adi Hütter als Nachfolger bei der Fohlenelf bekannt gegeben. Oliver Glasner schaffte die Qualifikation für die Champions League mit dem VfL Wolfsburg, schloss sich aber der Eintracht aus Frankfurt an - Hütters ehemaligem Klub. Julian Nagelsmann wechselte für die Trainer-Rekordablöse von 25 Millionen Euro aus Leipzig zum FC Bayern München. Aber nicht nur in der Bundesliga muss man sich an neue Gesichter an den Seitenlinien gewöhnen.

Einsamer Spitzenreiter, was Trainerwechsel in diesem Sommer angeht, ist die Serie A in Italien. Gleich elf Teams haben im Sommer Veränderungen auf der Bank vorgenommen und so geht mehr als die halbe Liga mit einem neuen Trainer an den Start. Unter anderem trennte sich Meister Inter von Antonio Conte und geht die Titelverteidigung mit Simone Inzaghi an, der von Lazio Rom nach Mailand kam. Zudem widmet sich Startrainer José Mourinho einer neuen Aufgabe bei der AS Rom. Der Portugiese wurde in der vergangenen Saison in Tottenham entlassen und kehrt nach seiner Zeit bei Inter Mailand (2008 bis 2010) wieder zurück nach Italien. Etwas ruhiger, mit gerade einmal vier Trainerwechseln, gingen es die Premier League und die La Liga an. Für einen Aufreger sorgte Rafa Benítez. Nach seinem Champions-League-Titel mit dem FC Liverpool (2005) heuerte der Spanier nun beim großen Rivalen FC Everton an. Der SPORTBUZZER gibt eine Übersicht aller 35 Trainerwechsel in Europas Top-Ligen.