Nagelsmann gibt Bayern-Update: Coman kehrt zurück - Musiala "Kandidat Nummer eins" für Müller-Ersatz

Der FC Bayern München manifestierte zuletzt mit einem holprigen letztlich aber doch souveränen 4:1 gegen Schlusslicht Greuther Fürth seine Vormachtstellung in der Bundesliga. Im Topspiel des 24. Spieltags am Samstag (18.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt können die Münchener ihren Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund festigen. Positive Nachrichten gibt es aus der medizinischen Abteilung. So wird Kingsley Coman nach muskulären Problemen wieder zur Verfügung stehen. "King geht es wieder top, er wird morgen dabei sein", erklärte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz.

Anzeige