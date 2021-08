Nagelsmann begründet Bankplatz für Bayern-Star Sané gegen Hertha - Matthäus: "Tiefschlag"

Im ersten Bundesliga-Spiel nach den Pfiffen der eigenen Fans hat es Leroy Sané nicht in die Startelf des FC Bayern München geschafft. In der Samstagabendpartie gegen Hertha BSC setzt Trainer Julian Nagelsmann auf die Dienste von Youngster Jamal Musiala. Sané bleibt nur ein Platz auf der Bank. "Ich bin immer ein Freund davon, über die zu sprechen, die spielen", antwortete Nagelsmann zunächst bei Sky auf die Frage, warum der Nationalspieler nicht in der ersten Elf stehe. Wenig später legte der für 25 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtete Coach dann doch eine Erklärung nach. "Wir haben heute eine andere Struktur, in der es mit Serge (Gnabry) und Jamal am Anfang etwas besser passt." Sané habe es bei den letzten zwei Einsätzen von Beginn an zwar "ordentlich" gemacht, allerdings habe der Flügelstürmer auch seine Qualitäten als "Joker". Anzeige

Hinter Sané liegt eine schwierige Woche. Am vergangenen Sonntag beim 3:2-Sieg der Bayern gegen den 1. FC Köln wurde der 25-Jährige von den eigenen Fans ausgepfiffen. Nagelsmann und Sportvorstand Hasan Salihamidzic kritisierten daraufhin die Anhänger scharf. Vor dem Hertha-Spiel nahm Salihamidzic Sané nun in Schutz: "Wir glauben an ihn. Er hat großes Potenzial. Wir wollen diese Qualität auf dem Platz sehen. Daran arbeiten wir. Und ich bin sicher, dass er es bringen wird", sagte der Bayern-Boss.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Hertha BSC Manuel Neuer ©