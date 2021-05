Nagelsmann bei RB Leipzig schnell entzaubert: Wundertrainer gibt es nicht

Leipzig. Seine wichtigste Aufgabe hat Julian Nagelsmann erfüllt: Er hat RB erneut in die Champions League geführt – und damit in pandemiebedingten Krisenzeiten an die großen Fleischtöpfe des internationalen Fußballs. Ansonsten fällt die Bilanz des 33-Jährigen durchwachsen aus.

Als Fazit können wir auch festhalten: Wundertrainer gibt es nicht, sie werden im harten Alltagsgeschäft des Profifußballs schnell entzaubert. Denn da zählen nun mal Punkte und Trophäen. Nagelsmann hat sich die bis dahin tolle Bilanz am Ende selbst vermasselt. Fünf Pünktchen aus den letzten sechs Spielen und die 1:4-Schmach gegen den BVB im Pokalfinale bleiben hängen. Wie bei Gladbach oder der Eintracht wurde auch in Leipzig deutlich: Ein Trainer sollte seinen Weggang nie zu früh kommunizieren.

Darüber hinaus hatte RB aber meist Grund zur Freude an seinem Coach, wenn man zum Beispiel das Schicksal des SV Werder betrachtet. Trainerwechsel werden oft als teuer, unnötig oder verfrüht gegeißelt. Doch die Saison hat das Gegenteil gezeigt. Wer wie der HSV, Bremen oder Braunschweig in der sportlichen Krise zu lange an seinem Coach festhält, wird dafür nicht belohnt. Noch ein Blick über den Leipziger Tellerrand: Trotz des frühen Klassenerhalts gibt die Entwicklung in Aue Anlass zur Sorge. Diese ständigen Trainerwechsel werden auf Dauer nicht gut gehen.