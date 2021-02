Nagelsmann bescheinigt RB Leipzigs Mukiele „gesunden Grad positiver Verrücktheit“

Leipzig/Gelsenkirchen. RB Leipzig surfte in der Bundesliga auf der Pokal-Welle weiter und holte auf Schalke einen souveränen 3:0-Sieg (1:0). Damit sicherten sich die Messestädter weitere drei Punkte und stabilisierten ihren zweitenTabellenplatz. Zudem ließen sie den Vorsprung von Spitzenreiter FC Bayern München nicht größer werden. Anzeige

Keine große Klage über fehlende Effizienz

Trainer Julian Nagelsmann hatte nach der Partie wenig zu bemängeln, außer natürlich die alt bekannte Problematik der Chancenverwertung. „Die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit waren sehr stark, mit viel Druck und vielen Chancen unsererseits. Da müssen wir schon ein bisschen früher treffen.“ Insgesamt wurde aus keinem der vier Abschlüsse bis zur 55. Minute ein Treffer. „Es ist wünschenswert für alle Beteiligten, dass wir da einen machen.“

Ein zu großes Thema wollte der Coach allerdings nicht daraus machen. „Vergebene Chancen tun immer dann weh, wenn du nicht dreifach punktest. Aber bei einem 3:0-Ergebnis sollte man nicht so sehr über die vergebenen Chancen sprechen. Drei Tore sollten auswärts reichen und haben auch gereicht.“ Auch wenn deutlich mehr oder frühere Treffer drin gewesen wären. „Heute muss ich mich nicht darüber beklagen.“

Zuviel Gerede über Sörloth und Poulsen

Alles in allem war der Bullen-Coach zufrieden, vor allem mit der Defensivleistung seiner Mannschaft: „Es war ein sehr gutes Spiel, in dem wir über 90 Minuten konzentriert verteidigt und wieder zu null gespielt haben.“ Keeper Peter Gulacsi hielt auch in seinem 151. Bundesligaspiel den RB-Kasten sauber. Es war das zehnte Spiel ohne Gegentor in der laufenden Saison.

Auch, dass erneut keine Stürmertore zustande kamen – Alexander Sörloth und Yussuf Poulsen blieben beide ohne Treffer – wollte Nagelsmann nicht kritisieren. „Ich finde, wir diskutieren viel zu viel nur über die beiden. Fußball ist ein Teamsport – da gehören alle dazu. Sörloth hat seinen Teil dazu beigetragen, dass wir gewonnen haben, genauso wie Poulsen nach seiner Einwechslung.“

Mukiele und Fehler? "Die mag er nicht so"

Zwei der drei Leipziger Tore entstanden nach Standardsituationen und wurden - mal wieder - von Abwehrspielern erzielt. Das 1:0 machte Nordi Mukiele unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Für den Franzosen fand Nagelsmann nach der Partie lobende Worte, vor allem für seine Arbeit in der Defensive: „Gegen Amine Harit, der bei Schalke offensiv unglaublich gefährlich ist, hat er sehr gut und unglaublich aktiv verteidigt. Er hatte auch viele gute andere Ballaktionen und gute Ideen. Er ist mutig gewesen.“

Generell arbeitet der Coach gerne mit dem 23-Jährigen, denn „er ist der Typ Mensch, der immer gut gelaunt ist, immer lacht und sehr fröhlich ist. Er will sich auch verbessern.“ Was seinem Schützling dann doch dann und wann die Laune vermiest, weiß Nagelsmann ganz genau. „Er hat immer wieder mal, auch in der ersten Halbzeit gegen Schalke, einen kleinen Lapsus drin, der ihn manchmal innerhalb eines Spiel auch ein bisschen zurückwirft. Er geht mit Fehlern nicht so gut um, die mag er nicht so.“